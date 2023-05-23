Özdağ yine kararını veremedi!

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur için basın toplantısında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ve kararı yarın saat 11.00'de birlikte açıklayacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi'nin 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'na mı Cumhur İttifakı'na mı destek vereceği merak ediliyor.

Özdağ'ın açıklamalarında, Hatay dönüşü Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacaklarını belirterek, "Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, 11 milyar dolara ulaşan ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Nihayetlenmedi" diye konuştu.

https://twitter.com/umitozdag/status/1660945034798301189

KILIÇDAROĞLU İLE AÇIKLAYACAĞIZ

Sürecin devam ettiğini kaydeden Özdağ, "Hatay dönüşü akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Kamuoyu ile şekillenme bittiği zaman paylaşacağız. Anlaşabilirsek Kılıçdaroğlu ile yarın 11.00'de açıklama yapacağız" dedi.

CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

"Sinan Bey'in kararı kendi takdiridir" diyen Özdağ, "Bu karar Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz" diye konuştu.