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Özçelik-İş'ten depremzede üyelerine destek

GÜNDEM 21.02.2023, 08:15
Özçelik-İş'ten depremzede üyelerine destek

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası gerek tüm depremzedelerin gerekse depremzede üyelerinin, yaptığı yardımlarla yanında olan Özçelik-İş Sendikası, depremin vurduğu illerdeki üyelerine nakdi yardımda bulunacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, depremin olduğu günden bu yana yüreklerin yandığını söyledi. Boğazların  düğüm düğüm olduğunu kaydeden Değirmenci, "Enkaz altında şehit olan binlerce vatandaşlarımızın arasında onlarca üyemiz vardı. Acımızın tarifi, tesellimizin imkânı yok ama acımızı hafifletecek, yüreğimizi bir nebze de olsa ferahlatacak çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda depremin vurduğu tüm illerde bulunan 7 bin üyemize 15 milyon liraya yakın bir nakdi destek yapacağız. Bugün itibariyle, bu yardımlar üyelerimizin hesabına yatırılmaya başlanıyor. Öte yandan depremde hayatını kaybeden üyelerimiz, eş ve çocukları için de ayrıcalıklı ve daha fazla miktarı kapsayan bir nakdi yardımda bulunacağız” dedi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren oluşturdukları kriz masasıyla sahada depremzedelerin ve üyelerinin yanında olduklarını ifade eden Genel Başkan Değirmenci, “Bölgeye acil ihtiyaçlar için Özçelik-İş Sendikası olarak, ilk aşamada HAK-İŞ’in öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda kullanılmak üzere 1,5 milyon lira bir yardımda bulunduk. Ardından hem sendika yöneticileri olarak hem de personel maaşlarımızdan kesintilerle bölgeye yardımlar gönderdik. Ülke genelinde şubelerimizin koordinasyonunda üyelerimize yönelik olarak yardım kampanyaları düzenleyerek, üyelerimizin yapmış olduğu bağışları bölgeye ulaştırdık. Ayrıca yönetim kurulumuzla bölgeye giderek Hatay, Adana ve Osmaniye’de yerinde incelemelerde bulunup, yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Felaketin boyutu karşısında eli kolu bağlı beklememiz mümkün değildi. Bu nedenle tabir-i caizse sendikamızın ‘kara gün akçesi’nden şimdi yaklaşık 15 milyon liralık bir bütçeyi üyelerimiz için kullanıyoruz” diye konuştu.

“YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Depremin bölge insanında ve milletimizde derin yaralar açtığını kaydeden Değirmenci, “Şehit olan canlarımızı getirmek elbette mümkün değil ama onların geride bıraktıkları ailelerine, anılarına sahip çıkarak, yaraların kapanmasına vesile olmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bölge insanı asla yalnız değildir ve yalnız bırakılmayacaktır. Güçlü devletimizin güçlü kurumlarıyla, ali cenap milletimizin cansiperane yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla yaraları hep birlikte saracağız. Bu süreçte, gerek konfederasyonumuz HAK-İŞ, gerekse sendikamız Özçelik-İş dün olduğu gibi bugün de yarın da mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Emeğin ve emekçinin mayasında mücadele vardır. İnşallah bu mücadele ruhuyla yeniden millet olarak ayağa kalkmamıza katkı sunacağız” diyerek geleceğe yönelik umut dolu bir açıklama yaptı.
 

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