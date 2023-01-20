Özcan'dan 'adaylık' çıkışı! Göreve talibim, meydan okuyorum!

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Önemli açıklamalar yapacağım" diyerek paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı.

Mektubunu canlı yayında okuyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir" dedi.

Yapacağı açıklamayı magazin, atraksiyon olarak yapmadığını ifade eden Başkan Özcan, 6'lı masanın ortak adaylığına talip olduğunu belirterek, "Erdoğan'a karşı, benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok" dedi.

Özgeçmişinden de bahseden Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur" ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/2p4kIhSXstM