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Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi

GÜNDEM 07.06.2024, 09:31
Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde, iki ülkenin millî marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 2016'da Cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı hâline geldiğini belirtti.

“ÖZBEKİSTAN'IN HER ALANDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARDAN BİZ DE GURUR DUYUYORUZ”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Türkiye'nin de gönülden desteklediği yeni Özbekistan 3. Rönesans Projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla ülkesinin kalkınmasını temin ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şevket kardeşimin tarihiyle büyük, kültürüyle büyük, halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz" dedi.

Bu yıl Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 32. yılının idrak edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Devlet Nişanı’nı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum."

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: “BUGÜN DEVLETLERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE TAM ANLAMIYLA TARİHÎ BİR GÜN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine Devlet Nişanı tevcih edilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Türk dostlarıyla" bir arada bulunmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, "Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tam anlamıyla tarihî bir gün" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesini taahhüt ettiklerini belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Bu unutulmaz ve feyizli anlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükâfatı olan devlet nişanını almaktan son derece iftihar duyuyorum. Bu ödülü ilk önce Özbekistan ve Türkiye arasındaki eski kadim kardeşlik bağlarının sembolik bir remzi olarak kabul etmekten memnunum" diye konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, nişanın, "kardeş" Türk ve Özbek halklarının aşama kaydeden iş birliğini temsil ettiğini vurgulayarak, ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sarf ettikleri ortak çabanın neticesinde nişanın kendisine verildiğini söyledi.

Kendisine verilen devlet nişanı için "kardeş" Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Her zaman altını çizerek söylüyorum. Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri ise ata yurdunun en büyük dostudur" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, konuşmasının sonunda, Türk halkı için iyi niyet dileklerini sundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da katıldı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev onuruna resmî akşam yemeği verdi. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, sergi salonunda düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, sergi alanında gösteri yapan horon ekibini izledi. Cumhurbaşkanları ve eşleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.

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