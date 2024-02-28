Oy ve Ötesi seçim organizasyonunu açıkladı

Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetlerini açıkladı. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde faaliyet gösteren, kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 11 seçimde görev alan ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Oy ve Ötesi Derneği; Facebook İstasyon'da, Siyasal İletişim Danışmanı Gülfem Saydan Sanver'in de konuşmacı olarak katılım gösterdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair plan ve hazırlıklarını paylaşan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil, seçimler kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

HEDEF 49 İLDE 50 BİN GÖNÜLLÜ

Seçimlere dair çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları söyledi: “Oy ve Ötesi olarak 11 seçimdir sandıklarda görev alıyoruz ve bu konuda oldukça tecrübe edindiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene diğer seçimlerden farklı olarak, edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda gücümüzü ve koordineli çalışma becerimizi en iyi örgütlenebildiğimiz illerde kullanma kararı aldık. Bu doğrultuda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandık başına gönüllü sayımızın en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacağız. Bu 49 il, 28 Mayıs'taki gönüllü sayımızın yüzde 95'inin yer aldığı iller olarak değerlendirilebilir. 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde etmeyi hedefliyoruz. 53 milyon 525 bin oyuna sahip çıkacağız. Bu kapsamda müşahit olarak yer alacağımız tüm illerde yoğun bir katılım ve destek bekliyoruz.”