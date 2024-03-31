Oy ve Ötesi'nden seçmenlere 'tutanak' çağrısı

Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işleminin son bulması ile birlikte tüm seçmenlere ellerinde bulunan tutanak görüntülerini kendilerine iletmeleri doğrultusunda çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından tüm seçmenlerin ellerinde bulunan seçim tutanaklarını Oy ve Ötesi Tutanak Servisi'ne yüklemesi üzerine çağrı yapan Oy ve Ötesi Derneği şu şekilde açıklama yaptı:

“Gün içinde görev yapmadıysanız bile, sandıklar kapandıktan sonra oy kullandığınız sandıkta sayım-döküm işlemlerini sınıfın dışından takip etmek vatandaşlık hakkınız. 138 no'lu Genelge, Madde 35: Sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler. Sayım dökümün ardından Türkiye'nin 81 ilinden her seçmen web tabanlı bir uygulama olan Oy ve Ötesi Tutanak Servisi'ne tutanaklarını yükleyerek seçim sürecini şeffaf bir şekilde izlememize katkı sunabilir: tutanak.oyveotesi.org”