Otomotivin geleceğine yön verecek projeler aranıyor

Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin TL ödülün yanı sıra ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO’nun fırsatlarından yararlanma imkânı sağlanacak.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım merkezi olması ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla 25 Ekim’de düzenlenecek 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için geri sayım başladı.

ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen ‘11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGYT), yerli-yabancı çok sayıda sektör profesyoneli, girişimci ve öğrenciyi buluşturacak. ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) desteğiyle yarışmaya girecek adaylara, projelerini ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi’nde geliştirmelerine ve yatırım bulma süreçlerinde destek sağlanacak.

OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012’den bu yana düzenlediği ve bu yıl ‘Şarj ve Batarya Teknolojileri’ teması ile gerçekleştirilecek tasarım yarışması ile ilgili ULUTEK Teknopark’ın ev sahipliğinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 26 AĞUSTOS

Çevrimiçi bilgilendirme toplantısında, 170’in üzerinde katılımcı firma ile 17 senedir bölgede faaliyetlerde bulunduklarını hatırlatan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, yazılım ve bilişim sektörünün de içinde olduğu birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek “Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirlerin her zaman destekçisiyiz. Yarışmaya başvurmak isteyen adaylarımıza ULUTEK olarak, otomotiv şehri Bursa’nın deneyiminden ve geniş sanayi ağından faydalanma fırsatı sunmanın yanı sıra projelerini üniversite ve sanayi işbirlikleri çerçevesinde geliştirmelerine de fırsat sağlıyoruz” diye konuştu.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda geçmiş dönemde derece alan Oxodes Teknoloji Kurucu Ortağı Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel ise, adaylara yarışmayla ilgili deneyimlerini ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı.

Girişimciliğin bir süreç olduğunu ancak yola çıkıldığında öğrenebileceğini kaydeden Özel, özellikle otomotiv sektöründe iş fikri olanlar için yarışma sayesinde proje için ihtiyaç duyacakları tüm yetkinlikleri elde edebileceklerini söyledi. Başvuruların 26 Ağustos’ta sona ereceği yarışma kapsamında ön elemeyi geçen 30 proje 21 Eylül’de ilan edilecek.

Toplamda 500 bin TL dağıtılacak yarışmanın ödül töreni ise çevrimiçi ortamda 25 Ekim’de düzenlenecek.