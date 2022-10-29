Son Dakika

Otomotivde başka bir lige çıkacağız

GÜNDEM 29.10.2022, 18:42
Otomotivde başka bir lige çıkacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin yerli, milli ve elektrikli otomobili TOGG ile birlikte yıllardır hayal edilip de gerçekleşmeyen bir vizyonun hayat bulduğunu belirterek, Türkiye'nin artık otomotiv sektörü ve ihracatta başka bir lige çıkacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu tarihi ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. TOGG ile ilgili olarak birilerinin 'hayal', 'montaj' gibi türlü türlü çarpıtmalarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız  12 Temmuz 2020'de buranın temel atma törenindeyken, 'bunlar neden bahsediyor' dendi. Ama henüz üzerinden 26-27 ay geçti. Bugün tesisin açılışı için heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu yıllardır hayal edip de gerçekleştiremediğimiz bir vizyondur. Ülkemiz adına Cumhuriyet'in 100'üncü yılının önemli kazanımlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

OTOMOTİV KÜLTÜRÜ 

TOGG'un Bursa adına da ciddi yansılamaları olduğunu, yan sanayide büyük bir dönüşüm başladığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa aslında otomotiv kültürü olan bir şehir. 3 önemli markayı bağrında barındıran bir şehir. Ama özellikle yerli, milli ve elektrikli otomobille beraber sürecin ülke lehine başka bir boyuta evrildiğini de  buradan görüyorum açıksası" diye konuştu.

Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile külliyede Bursa'ya dair yaklaşık 1 saatlik bir görüşme yaptığını ve görüşmede TOGG'un inşa edildiğini alanın da gündeme geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yüksek teknolojili sanayi ve katma değeri yüksek üretimle alakalı bazı atıl alanlardan bahsetmiştim. Biri de burasıydı. Denize sıfır ama etrafı sanayilerle, serbest bölge ile sarılı bir alan. Burada 4100 dönüm alan vardı. TOGG 1100 dönümünü kullanıyor. Zaman içinde gelişime uygun büyük bir yer. Dolayısıyla Bursa'da otomotiv kültürü olması, ciddi bir yan sanayi, altyapı ve işgücü olması göz önüne alındığında burası çok doğru bir lokasyondur. Mesele Bursa meselesi değil, ülkem özelinde heyecanım var" dedi.

BOTANİK PARK HÜVİYETİNDE

Sonuçta üretim için Gemlik'te karar kılındığını ve henüz 2 yılı aşkın bir süreçte fabrikanın açılıyor olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın ve bu işe gönül vermiş iş insanlarımızın iradesidir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her aşamasına destek verdik. Ağaçlandırmasından yol ve kavşaklarına, dere ıslahına kadar etraf çiçek gibi bezendi. Etrafı botanik park hüviyetinde" diye konuştu.

Başkan Aktaş, TOGG'un gerçekten harika bir otomobil olduğunu, bir çok otomotiv firmalarıyla alakalı yeni değişim ve dönüşümleri tetikleyeceğini ve Türkiye'nin otomotiv ihracatında başka bir lige taşınacağını da sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 12 20
7. Beşiktaş 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 12 14
11. Alanyaspor 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Samsunspor 11 17
6. Boluspor 9 16
7. Rizespor 10 15
8. Sakaryaspor 11 15
9. Bandırmaspor 10 14
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Altay 11 11
15. Göztepe 9 11
16. Erzurumspor 9 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. M.City 12 29
2. Arsenal 11 28
3. Newcastle 13 24
4. Tottenham 13 23
5. Chelsea 12 21
6. M. United 11 20
7. Brighton 12 18
8. Fulham 12 18
9. Liverpool 11 16
10. Crystal Palace 12 14
11. Bournemouth 13 16
12. Brentford 13 15
13. West Ham United 12 14
14. Everton 12 13
15. Aston Villa 13 12
16. Southampton 13 13
17. Leicester City 13 11
18. Wolves 13 10
19. Leeds United 11 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Almeria 12 13
15. Celta Vigo 12 11
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4