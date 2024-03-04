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Otomotiv pazarı Şubat rekoru kırdı

GÜNDEM 04.03.2024, 16:16
Otomotiv pazarı Şubat rekoru kırdı

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 40,6 oranında arttı. İstatistiki verileri Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) paylaştı.ANKARA (İGFA) - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Şubat ayı verilerine göre ülkegenelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiğini ve Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 oranında artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ile ilgili istatistiki paylaşan ODMD verilerine göre otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 52,11 oranında artarak 146 bin 318 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu. 

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında yüzde 30,6 otomobil pazarı yüzde 39,67, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 oranında arttı.

2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 30,6 artarak 105. bin 990 adet olurken, Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 82 bin 277
adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112,6 artarken, otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 118,0 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,8 arttı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'nın detaylı Ocak-Şubat 2024 raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz

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