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Otomotiv öğrencileri Bursa'da teknolojinin peşinde

GÜNDEM 18.05.2023, 09:05
Otomotiv öğrencileri Bursa'da teknolojinin peşinde

Bursa'da otomotiv sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Türkiye'nin ilk otomotiv lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Teknolojinin Peşinde" temasıyla bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen OTOFEST kariyer ve tanıtım günleri, otomotiv sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Otomotiv lisesi tarafından düzenlenen festivale, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, sektör temsilcileri, çok sayıda sanayici ve iş adamı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında  konuşma yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sadece Bursa için değil ülkemiz için de model bir kurum olan Otomotiv Lisemizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Mesleki eğitimin tüm taraflarının bir araya geldiği ve bu tarafların, program içi etkinliklerle birbirlerini tanıma ve anlama fırsatı bulacakları, okulumuz ve şehrimiz için geleneksel hâle gelmiş olan bu organizasyon ile Türkiye sanayisinin de lokomotif sektörlerinden olan otomotiv alanında sürdürülebilir ve nitelikli istihdam için yeni rotalar belirleneceğine gönülden inandığını kaydeden Büyük, “teknolojinin peşinden ayrılmayacağımız” keyifli ve verimli bir festival olmasını diledi. 

Katılımcı firmalara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş “6. OTOFEST’te sektör temsilcilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. Bursa olarak büyük bir iş gücü ve sanayi gücümüz var. Bilim ve teknoloji modern toplumların ilerlemesinde kritik bir öneme sahip. Biz de yüksek teknoloji üretmek zorundayız ve biz ülke olarak da bu konuda büyük bir yol kat ettik. Yerli ve milli teknoloji üreten firmalarımız da her gecen gün artıyor. İnsansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, yerli yazılımlarımız mevcut. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir yazılım merkezi açtık. Gençlerimizle yazılımla alakalı ciddi bir altyapı oluşturacağız. Gençlerimizi hayata hazırlayan, teknolojiyi benimseyen okullarımıza ihtiyacımız var. Bu okulumuz da bu konuda çok güzel bir örnek. Yerli ve milli üretimimiz TOGG’u da öğrencilerimizin incelemeleri için en kısa zamanda okulumuza getireceğiz. Okullarımızla sanayiyi ne kadar iç içe tutabilirsek, yakınlaştırabilirsek o kadar daha başarılı olabiliriz.” diye konuştu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu da etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sabuncu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak öğrencileri hem eğitim süresince desteklemek hem de eğitim sonrası alan içi istihdamlarına katkı sağlamayı oldukça önemsediklerini belirterek bunun önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin sonunda davetliler, öğrenciler tarafından otomotiv üzerine hazırlanan çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret etti. Okul öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladılar.

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