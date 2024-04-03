Son Dakika

Otomotiv kredi çıkmazında sıkıştı!

Merkez Bankası'nın yapmış olduğu üst üste gelen faiz artırımları, sıfır otomobillerde geleneksel hale gelen kampanyaların büyük oranda yavaşlamasında en önemli etken oldu İkinci el araç pazarında da tamamen kapanan kredi muslukları dolayısıyla kredi kartına taksit ve senetle satış yollarını tercih eden tüketici, satın alma aşamasında güçlük çekiyor

GÜNDEM 03.04.2024, 11:03
Otomotiv kredi çıkmazında sıkıştı!

Merkez Bankası'nın yapmış olduğu üst üste gelen faiz artırımları, sıfır otomobillerde geleneksel hale gelen kampanyaların büyük oranda yavaşlamasında en önemli etken oldu. İkinci el araç pazarında da tamamen kapanan kredi muslukları dolayısıyla kredi kartına taksit ve senetle satış yollarını tercih eden tüketici, satın alma aşamasında güçlük çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Parasal sıkılaştırma politikaları adına yapılan faiz artırımları neticesinde sıfır kilometre otomobil bayileri, kendi imkanlarıyla fonladıkları aradaki farkları ödemekte güçlük çektiği için kampanyalardan vazgeçerken, hemen hemen birçok markada görülen 200-300 bin TL’ye sıfır faiz kampanyalarını Nisan ayı itibarıyla sonlandırdığı belirtiliyor.

400 BİN TL’LİK OTOMOBİLİN GERİ ÖDEMESİ 1 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

Sektörün finansman tarafında birçok problemle baş başa kaldığını belirten temsilciler, tüketicilerin bankalara başvurduğundasıfır kilometre veya ikinci el araçta BDDK'nın getirmiş olduğu vade ve tutar kısıtları nedeniyle almak istedikleri otomobil için istedikleri krediyi alamadığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin tespitlerini paylaşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, son 4-5 aylık dönemde satışlarda kredi kartlarıyla işlem yapıldığını ancak kredi kartlarının komisyonları da son zamanlarda oldukça arttığını belirterek, "Kredi kartı seçeneği halen krediye göre daha avantajlı olmakla beraber birçok satıcı da senetli sistemle yüzde 70'e kadar kredilendirip 48 aya kadar vade yapmaya başladı. Şu anda tüketicinin önünde iki seçenek var: 1. kredi kartıyla 12 taksit imkânı, 2. senetli sistemle 48 ay vade. Tüketici bu yolları kullanarak satın alma yapmaya çalışıyor, genel itibarıyla finansal desteği otomotiv piyasasının tamamında yok hükmünde denilecek durumda. Artan faizler nedeniyle tüketiciden müthiş bir şikâyet var. Örneğin 400 bin TL'lik bir otomobilin 24 ayda 1 milyon TL’yi aşan geri ödemesi var. Bu durum da tüketiciyi otomobil satın alırken korkutuyor, cebini yakıyor.” diye konuştu.

“OTOMOTİVDE GÜNCEL DURUM ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

“Güncel durumun sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz, faizler en azından Merkez Bankası politika faizi dolaylarında olması gerekiyor" diyen Karakaş, "Zira son artırımlarla beraber bankalar çok daha yüksek seviyelerde faiz oranları belirlediler. Artı olarak kredi musluklarını da neredeyse kapattılar, adeta kredi vermemek için ciddi bir yarış içindeler.” dedi.

Bayram ve yaz ayları etkisiyle piyasada hareketliliğin görüldüğüne, ancak hareketliliği destekleyecek finansmana ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Karakaş, satın alma yapmak, stok tutmak yıllık 70-75 faiz maliyetlerle galeriler veya aracı kurumların tabiri caizse mevcut durumda işine gelmediğini söyledi.

İkinci elde bu çerçeve pandemi dönemindeki uygun faiz-çok stok yönünde değil, az stok ve az karla hızlı devir yapmak üzerine kurulu bir düzene geçildiğini ifade eden Karakaş, "Tabii bu durum da ancak otomobillin fiyatı çok cazipse ve ödeme seçeneklerinde esneklikler, kolaylıklar sağlarsanız gerçekleşebiliyor. Şu anda ikinci elde bu anlamda bir kaos hâkim. Piyasa netleşmiş değil; bayramın oluşu, yaz aylarına giriş, seçim sonrası kur artışı beklentisiyle birlikte geçtiğimiz aylara göre piyasada bir talep ve hareketlilik var. Ama bu talebi karşılayacak finansman desteği alıcı ve satıcı tarafında yok. Parasal sıkılaşma politikasının bankalar tarafından tam ve sıkı biçimde hayata geçirilmesi tüketicinin elini kolunu bağlamış durumda. Mevcut durumda galeriler otomobil almak istemiyor. Uzun dönem kiralamada da benzer; 1 milyonluk otomobili 24 ayda 2,5 milyon TL geri ödemeniz gerekiyor, yani 1,5 otomobil daha borcunuz oluyor. Sektörde kimse bu yükün altına girmek istemiyor. Bu nedenle kiralama ve filo tarafında da araç değişimleri yavaşladı. Genel olarak tüm sektör sıkıştı diyebiliriz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Rizespor 31 45
6. Kasımpasa 30 43
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. A.Demirspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Bodrumspor 28 47
5. Sakaryaspor 28 47
6. Kocaelispor 27 45
7. Gençlerbirliği 28 43
8. Boluspor 28 43
9. Bandırmaspor 27 41
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Liverpool 29 67
2. Arsenal 29 65
3. M.City 29 64
4. Aston Villa 30 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 29 42
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 30 27
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 30 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13