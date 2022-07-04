Otomobil üretiminde maliyet 10 yılda 3 kat arttı!

200'den fazla yedek parça markasının ana distribütörlüğünü yapan MOTOR AŞİN, artan otomobil fiyatlarının temel sebeplerine ve otomotiv endüstrisinin geleceğine ışık tutan açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Tedarik zincirinde büyük problemlere neden olan ham madde krizinin, artık pandemi şartlarından bağımsız şekilde yön aldığı belirtilirken, kök sebebin ham maddeyi elinde tutan ülkelerin stratejik beklentileri ve dünya ülkeleriyle olan ticari ilişkileri olduğu ifade edildi. "Uzakdoğu'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan uzun bir tedarik zincirimiz var. Yükselen lojistik ve enerji maliyetlerine ham madde krizi de eklenince yedek parçada maliyet sadece 1 yılda yüzde 100'den fazla artış gösterdi." tespitini yapan MOTOR AŞİN CEO'su Saim Aşçı, "10 yıl içinde ortalama fiyatı 40 Bin Euro olan premium bir otomobilin bugün üretim maliyeti 60 bin Euro’yu geçmiş vaziyette. Ayrıca 4-6 bin Euro olan standart bir otomobilde ise maliyet 8-12 bin Euro seviyelerine çıktı. Geleceğe yön veren elektrikli araçların kritik elemanı bataryalara da bu kriz sıçradığı takdirde, önümüzdeki 5 yıl içinde bir otomobilin üretim maliyeti 2.5-3 kat artarak 40-50 bin Euro'yu bulacaktır." dedi.