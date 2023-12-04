Otokorkuluklar ile Kocaeli trafiği daha güvenli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde yeni oto korkulukların yapılması ve hasarlı oto korkulukların kaldırılması için çalışma yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yeni otokorkuluk imalatların yapılması, hasarlı otokorkulukların sökülüp yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında trafik güvenliğinin arttırılması planlanıyor.

Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, bu hizmetlerin yanında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde hasarlı otokorkulukların sökülmesi ve yeni otokorkuluk imalatı yapımına devam ediyor.

65 BİN METRE YENİ İMALAT

Yol güvenliği için önemli bir unsur olan otokorkuluklar ekiplerce değiştiriliyor. Ekipler 1 ay içerisinde 7 bin metre yeni imalat ve 3 bin metre otokorkuluk söküm ve tamirat işlemi gerçekleştirdi. Devam eden süreçte 65 bin metre yeni imalat ve 12 bin metre otokorkuluk söküm ve tamiratı gerçekleştirilecek. Ayrıca sahadan sökülen 5 bin metre hasarlı oto korkuluğun ray düzeltme makinesiyle düzeltilerek tekrar kullanımı sağlanıyor. Yapılan çalışmayla sürdürülebilir çevreye ve ekonomiye de katkı sağlanıyor. Araçların yoldan çıkma türünde oluşan kazaların yoğunlaştığı veya yoldan çıkma riskinin yüksek olduğu kesimlerde, kontrolden çıkan araçların yolda tutulmasını ve yeniden yola yönlendirilmesini sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce uygulanan otokorkuluklar ile trafik güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.