Otobüs terminallerinde bayram öncesi denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sıklıkla kullanılacak olan terminallerde, vatandaşların huzuru ve güveni için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali ve il genelindeki terminallerde denetim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü Gökhan Kiriş, birime bağlı zabıta ekipleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, il genelindeki tüm terminallerde titizlikle yapıldı. Terminaller Şube Müdürü Gökhan Kiriş, terminal esnafına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, bayramlarını tebrik etti.

Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirmesi için ilimiz genelinde bulunan otobüs terminallerinde şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere ve ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştirdik. Trafik Zabıta ekiplerimiz ve Emniyet personeli ile birlikte icra edilen denetim ve kontrollerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca terminallerde bulunan işletmelere de son kullanma tarihi, yerli üretim logosu ve hijyen şartları ile ilgili denetimler gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı da şimdiden tebrik ediyoruz” dedi.