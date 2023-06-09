Oto kaçakçılarına 'fren' operasyonu!

İçişleri Bakanlığı 10 ilde düzenlenen uluslararası 'Fren' operasyonunda, otomobil kaçakçılığıyla suçlanan 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar sonucunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.

10 ildeki fren operasyonunun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, Fren Operasyonu'nun devam ettiğini belirterek, "Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullanarak detayları paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1667067317388189696

1,5 yıldır üzerine çalışılan operasyonda; geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edildi.

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

Operasyon kapsamında şahıs ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda; ülkemize araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu operasyon uluslararası boyut kazanırken, yabancı uyruklu şahısların kurye olarak kullanılmak suretiyle ülkemize araç getirme sürecinde rol oynadıkları belirlendi.

Konya merkezli olarak 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) tespit edilen adreslerde arama yapılarak 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilirken, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahsın yakalandığı, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildiği bildirildi.