Otizmli çocuklara 5 özel sınıf

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile özel eğitim sınıf donanımı projesi kapsamında İstanbul’da bulunan Ataşehir Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Avcılar Emlak Konut Alpaslan İlkokulu, Esenler Nene Hatun İlkokulu, Pendik Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Pendik Fethi Gemuhluoğlu Ortaokulu’nda bulunan özel eğitim sınıflarının materyal donanımını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek çareleri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacı ile yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında materyal donatılan özel eğitim sınıf açılışlarına yenilerini ekledi.

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen 5 özel sınıfın açılışı yetkililerin katılımı ile gerçekleşti. Bu açılışlar ile birlikte Tohum Otizm Vakfı’nın Türkiye çapında gerçekleştirdiği sınıf donanımı projesi kapsamında 151 sınıfa ulaşılmış oldu.

2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 760.987 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattıklarını belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özgül Gürel sözlerine şöyle devam etti: ‘’Otizm, doğuştan gelen nöro-gelişimsel bir farklılık ve tek çaresi bilimsel temelli, sürekli ve yoğun eğitim. Bu eğitimden mahrum kalan otizmli çocuklar topluma entegre olamadıkları gibi gündelik ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Ancak doğru eğitimi alan otizmli bireyler toplumsal hayatta kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Tohum Otizm Vakfı olarak sponsorlarımızın desteği ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteği ile 146 özel eğitim sınıfının materyal donanımını gerçekleştirdik. İstanbul Ticaret Odası’nın katkıları ile İstanbul’da bulunan 5 özel eğitim sınıfımızın materyal donanımı tamamlandı. Otizmli çocukların tek çaresi olan eğitime kavuşmaları için verdikleri desteklerden ötürü kendilerine şahsım ve vakfımız adına çok teşekkür ediyorum.’’

Tohum Otizm Vakfı tarafından özel eğitim sınıflarının ideal hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar; İstanbul, İzmir, Zonguldak, Mardin, Çanakkale, Sivas, Batman, Antalya, Artvin, Diyarbakır, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Muş, Van, Bursa, Ankara, Ardahan, Manisa, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Konya, Elazığ, Giresun, Tekirdağ illerinde 150 özel eğitim sınıfı açılmış, ailelere ve öğretmenlere yönelik özel eğitimler verilmiştir.

ERKEN TANI, SÜREKLİ, YOĞUN VE ÖZEL EĞİTİM

Bugün dünyada her 44 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor.

Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.