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ÖSYM: YKS milli sporcu tercihleri başladı

GÜNDEM 15.09.2022, 15:33
ÖSYM: YKS milli sporcu tercihleri başladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihleri almaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

Adaylar, yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar yapabilecek.

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