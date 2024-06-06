Son Dakika

OSMEK’in gurur sergisi

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları her biri el emeği göz nuru eserlerden oluşan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

GÜNDEM 06.06.2024, 15:52
OSMEK’in gurur sergisi

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları her biri el emeği göz nuru eserlerden oluşan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde bulunan kursiyerlerin 2023-2024 dönemi boyunca aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yılsonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile her yıl ortaklaşa düzenlediği, OSMEK kurslarının 2023-2024 döneminin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi

Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan sergide, giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser sergiyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca bu yıl ilk defa adli kalem işleri, iş ve sosyal hayatta iletişim, liderlik eğitimi, girişimcilik eğitimi ve sağlık okur yazarlığı kursu açıldı.

Düzenlenen sergiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve yurttaşlar katıldı.

“BU KURSLAR ÇOK DEĞERLİ”

El emeği, göz nuru ve alın teri sonucu ortaya çıkarılan eserleri sergide görmekten mutlu olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu kurslar çok değerli, bu kurslarda çok güzel eserler ortaya çıkartılıyor. Bugün burada çok önemli çalışmaları görmekteyiz. Ben bu kursta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BU YIL 311 KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ”

Halk eğitim merkezi kurslarını açtıklarını belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, “Bizi en çok sevindiren kursların başında, okuma yazma kursları geliyor. Okuma yazma bilmeyen kalmasın bu kursları açıyoruz. Bu yıl 311 kişiye okuma yazma öğrettik. Önceliğimiz bilgi, beceri, istihdama ve mesleki istihdama yönelik kurslar olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri, Soğanlı Kültür Merkezi fuaye alanındaki sergiyi gezdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21