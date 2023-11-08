Osmanlıca basılan ilk Nutuk Düzce'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk’un Osmanlıca yazılmış ilk baskısı Türkiye’de çeşitli kurum ve ailelerde sadece 52 adet bulunuyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Atatürk’ün vefatının yıldönümü 10 Kasım için bir çalışma yapan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü de 52 adet orijinal birinci baskı Nutuk’a sahip olan Düzceli Çakır ailesinin temsilcileri ile görüşerek yadigar niteliğindeki eseri Düzceliler ile buluşturdu.

Millet Kütüphanesi’nde özel cam hazne içinde her yaştan vatandaşların ziyaretine açılan Nutuk’a ilk günden ilgi yoğun olurken, kitabı görenler duygusal anlar yaşadı.