Osmanlı Teşkilatı'ndan İsrail'e sert tepki

Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan; İsrail'in Filistin’de bir hastaneye yapmış olduğu saldırıya sert tepki gösterdi.BATMAN (İGFA) - Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, okulların, hastanelerin ve yaralı insanların tarihin hiçbir evresinde saldırıya hedef edilmediğini belirterek, "İsrail’in Siviller ve sağlık tesislerine yönelik yapmış olduğu bu alçakça saldırı aslında korkaklıklarının ve karakterlerinin ne kadar zayıf olduğunun bir nişanesidir. İsrail’in bu saldırılarına son vermesi tamamen İslam dünyasının vereceği tepkiye bağlıdır" dedi.

Bu süreçte gerek İslam dünyası, gerek uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında bu kadar sessiz kalması bu olayın artık İsrail ve Filistin’le bağlı kalmayacağını sessiz kalmaları durumunda bile yine bu ateşin tüm dünyayı kavuracağını gösterdiğin ifade eden Arslan, her zaman kardeş Filistin halkının yanında olarak İsrail’in bir an önce haritadan silineceğinin sürecini de hızlandırdığının hatırlatılmasını istedi.