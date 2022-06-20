Osmanlı Partisi'nden Büyük Birlik Partisi Kayseri'ye ziyaret

Osmanlı Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Genel Başkan Kadir Canpolat, "Eğer bugün Muhsin başkan yaşasaydı, cumhurbaşkanımız onu aday gösterirdi" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ GFA)

Osmanlı Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Nizamettin Şafak, Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Ulus ve İl Sekreteri Nail Tükmen hazır bulundu.

Ziyarette güncel konular ele alındı. BBP Kayseri İl Başkanı Nizamettin Şafak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmanlı Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat da Cumhurbaşkanlığı seçimine değindi. Canpolat, "Eğer bugün Muhsin başkan yaşasaydı, cumhurbaşkanımız onu aday gösterirdi. Muhsin başkana olan sevginin tarifi yok. O dağda şehit edildiği andan beri ayaklarım üşüyor" dedi.

Ziyaret karşılıklı fikir alış verişi ile son buldu.