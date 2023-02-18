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Osmaniye'ye BASKİ'den yardım eli

GÜNDEM 18.02.2023, 18:15
Osmaniye'ye BASKİ'den yardım eli

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde sosyal yardımlarını sürdürürken bir yandan da bölgenin şehir şebeke suyunda meydana gelen arızaları çözerek musluklardan suyun akmasını sağlıyor.OSMANİYE (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Balıkesir’de yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesine 613 personel, 300 iş makinesi ve teknik araç ile 600’den fazla sosyal yardım TIR’ı ulaştıran Balıkesir, bölgedeki çalışmaların yanı sıra Balıkesir’e gelen yaklaşık 10 bin depremzedeye destek oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insani yardımların yanı sıra afet bölgesinde temel belediyecilik hizmetlerini sürdürmek için yoğun çaba harcıyor. Osmaniye’yi yeniden su ile buluşturmak için gece gündüz çalışan BASKİ, şehrin zarar gören su şebekesini tamir ediyor. Depremin ilk gününde bu yana Osmaniye’deki çalışmaları Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile birlikte koordine eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Osmaniye’yi en kısa sürede suya kavuşturmak için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti. 

Su şebekesindeki bakım ve onarımların yanı sıra bölgenin en önemli eksiklerinden olan duş ve tuvalet ihtiyacının karşılanması konusunda da çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi çadır kentler başta olmak üzere Osmaniye’nin birçok noktasına seyyar duş ve tuvaletler konumlandırdı.
 

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