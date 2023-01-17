Osmaniye Düziçi 3,2 büyüklüğünde sallandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olduğu belirlenen 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Büyüklüğünün 3,2 olmasına rağmen sarsıntının ilçe genelinde kuvvetli hissedildiği öğrenildi.