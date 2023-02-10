Osmaniye'de çöken binaya müdahale sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesiİtfaiye Dairesi Başkanlığı, görevli olduğu Osmaniye’de meydana gelen artçı deprem sonucu yıkılan 4 katlı binada, bölgedeki kurtarma ekipleri ile birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı.OSMANİYE (İGFA) - Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda artçı deprem de yaşandı.



Bugün saat 15.00 sularında Osmaniye’de meydana gelen artçı bir deprem, il merkezindeki Musa Şahin Bulvarı’ndaki 4 katlı bir binanın yıkılmasına neden oldu.

Bölgede görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile diğer kurtarma ekipleri, mobesekayıtlarında binanın yıkılmadan önce kaldırımlardan vatandaşların geçtiğinin görülmesi nedeniyle binanın altında insan olabileceği düşüncesiyle hızla arama-kurtarma çalışmasını titizlikle sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, il merkezindeki cadde üzerinde meydana gelen yıkımda çalışmaların devam ettiğini belirterek, “4 katlı bir bina artçı depremle yıkıldı. Yıkılan binaya müdahale ve arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Temennimiz, bina içinde ya da çevresinde insan olmamasıdır” diye konuştu.