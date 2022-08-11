Osmaniye 2025'te hızlı trene kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Toprakkale-Bahçe İstasyonları arasındaki tünel yapım şantiyesini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiyeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalışmalara 7/24 devam ettiklerini kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, dünyanın gıpta ile takip ettiği projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Toprakkale-Bahçe İstasyonları arasındaki tünel yapım şantiyesini ziyaret etti.

Söz konusu proje ile Mersin-Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızı 2025 yılında tamamlayıp halkımız hizmetine açmayı planlıyoruz. Hızlı tren hattımız lojistik olarak en önemli hatlarımızdan biri olacak. Gaziantepten, Osmaniyeden binen bir vatandaşımız Mersin, Konya, Ankara ve İstanbul üzerinden Avrupaya ulaşma imkanına sahip olacak" dedi.

"ÜLKEMİZİ YENİDEN DEMİR AĞLARI İLE ÖRÜYORUZ"

"Bu emeğin karşılığında Türkiye güçlendi, bu emeğin karşılığında Türkiye kalkındı, bu emeğin karşılığında Türkiye büyüdü" diyen Karaismailoğlu, demiryollarının bu ülkenin ve bu toprakların ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde, tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar demir ipek yolunun Orta Koridorunda yer alan ülkenin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında bir merkez olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demiryollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım herkesin takdirini kazanıyor. Ülkemizi yeniden demir ağları ile örüyoruz. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu, 13 bin 50 kilometreye çıkardık. Toplam, 4 bin 693 kilometrelik demiryolu hattında da inşaatımız devam ediyoruz. Ayrıca, ülke genelinde, toplam 13 bin 978 kilometrelik demiryolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planına göre; demiryollarındaki yolcu taşımacılığı payını, yüzde 1den, yüzde 6,2ye çıkaracaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, yük taşımacılığının payını yüzde 5'ten, yüzde 22'ye, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını da 8'den 52'ye yükselteceklerini ifade ederek, yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyona çıkaracaklarını, yıllık yük taşımacılığını da 55 milyon tondan, 448 milyon tona ulaşacağını söyledi.