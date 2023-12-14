Osmangazililer Başkan Dündar'dan memnun mu?

Yerel seçimler yaklaşırken halkın nabzını tutmaya devam eden Herkes Duysun ekibi, bu kez mikrofonlarını Bursa’nın en büyük ilçesi olan Osmangazililere uzattı. Osmangazililer, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan memnun mu?Esmanur GÜLBAHAR - Ömer DEMİR - Reyhan ÖZDEMİR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa’nın en büyük, ekonomik ve kültürel açıdan da en gelişmiş ilçesi olan 137 mahalleyi sınırlarında bulunduran Osmangazi'de yaşayan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan memnun mu?

İşte söz Vatandaşta…

Bazı vatandaşlar Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan memnun olmadıklarını dile getirerek, “Başkanın 3. dönemi, dar bir alanda yapmış olduğu işlerde ne kadar memnun olduğumuzu sorarsanız ben şahıs olarak memnun değilim. Belediye başkanına sorsanız, ‘Ben dar bir alanda hizmet veriyorum, tarihi binaların içindeyim ve alan açıp hizmet edemiyorum.’ der. Ben bir esnaf olarak yollardan ve otoparklardan şikayetçiyim. Yetersiz. Yollarımız su içinde kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise yeni başkanı merakla beklediklerini belirtirken, Mustafa Dündar’dan ise memnun olduklarını kaydetti.

“Mustafa Dündar kişilik olarak 1 numaralı başkandır" diyen Osmangazililer, görüşlerinde "Türkiye’de ilk 5’e giren borçsuz bir belediye başkanıdır. Memnunuz ama üç dönem olduğu için yeni gelecek kişiyi merakla bekliyoruz. Osmangazi coğrafyasına göre değerlendirirsek memnunuz. Kişisel olarak bir isteğim olmadı fakat sadece başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden ve muhtarlarımızdan bölgesinde ihtiyacı olan canlara dokunmalarını istiyoruz. Gençlere yaptığı yatırımlardan gayet memnunuz.” ifadelerini kullandılar.