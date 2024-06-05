Son Dakika

Osmangazi’den hem toplumu hem de hayvanları koruyan çalışma

Osmangazi Belediyesi, son dönemde yoğun tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki olası değişikliklerin gündemden düşmediği bu günlerde, başıboş sokak hayvanları konusunda gerçekleştirdiği kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile hem toplum güvenliğini hem de can dostların hayatını koruma altına alıyor

GÜNDEM 05.06.2024, 13:49
Osmangazi’den hem toplumu hem de hayvanları koruyan çalışma

Osmangazi Belediyesi, son dönemde yoğun tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki olası değişikliklerin gündemden düşmediği bu günlerde, başıboş sokak hayvanları konusunda gerçekleştirdiği kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile hem toplum güvenliğini hem de can dostların hayatını koruma altına alıyor.BURSA (İGFA)  Başıboş sokak köpekleri meselesi, son dönemde ülke gündeminden düşmüyor. Çeşitli illerde yaşanan saldırı olaylarıyla birlikte, sosyal bir sorun halini alan başıboş sokak köpekleri konusunda hazırlanmakta olan yasa çalışmaları ise tartışmaları beraberinde getirdi. Yasa teklifinde, sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre için sahiplenilmemeleri durumunda uyutulmalarının öngörüldüğü öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen yasa teklifi, hayvan severlerin tepkisini çekti.

İNSANLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANIRKEN, CAN DOSTLARIN YAŞAM HAKKI KORUNDU

Gerek sahipsiz köpek saldırı olayları, gerekse Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerin kabul edilmesi durumunda oluşacak vicdani rahatsızlık, Osmangazi Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda yürüttüğü çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yıllardır yürütülen kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile sokak hayvanlarının toplum için tehlikeli olmasını engelleyen Osmangazi Belediyesi, sahipsiz hayvanlara karşı yoğunluğu gittikçe artan tepkilerin de önüne geçerek, can dostların yaşam hakkını koruyor.

SALDIRGAN KÖPEKLER BARINAKTA KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Belediye ekipleri, yaşanan saldırı olayların ardından daha yoğun bir mesai ortaya koyuyor.  Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Hayatlarının geri kalanını barınakta geçiren köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

 

1402 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI, 276 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2024 yılının ilk 5 ayında 1402 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 276 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olarak sahiplendirildi. 2 bin 646 sokak hayvanına da ameliyat ya da konservatif tedavi uygulandı. Can dostlar için mama desteği de veren Osmangazi Belediyesi, barınak içerisindeki ve sokaktaki hayvanların karınlarını doyurmak adına toplam 36 ton kuru mama tüketti.

“HİÇBİR CANIMIZIN HAYATINI KAYBETMESİNİ İSTEMEYİZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayvanlara yönelik yeni kanuni düzenleme ilgili de şunları söyledi: “Benim de milletvekilliği yaptığım Ocak 2020 döneminde Hayvanları Koruma Kanunu, meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. Şimdi de bu yasa yeterli görünmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açıldı. Hiç bir vatandaşımızın, çocuğumuzun, yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O dönemde ortaya konulan araştırma raporu sonucunda önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinin yanı sıra şans oyunlarından gelecek gelirler ile bir fon kurulacak ve bu fonda toplanacak gelir, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında kullanılacak. Kısırlaştırma yapılmayınca çok hızlı üreme oluyor. Sahiplendirme olmadığı durumlarda da hayvan barınaklarının kapasitesi yetersiz kalıyor”

“HAYVANLAR UYUTULMASIN, KISIRLAŞTIRILIP SAHİPLENDİRİLSİN”

Hamitler’de 114 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hem toplumun can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların sağlığı için hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Osmangazi’nin çok büyük olmasının yanı sıra komşu ilçelerden hayvanların da ilçemize bırakılıyor olması sokak hayvanları ile mücadelemize zorluklar getiriyor. Uyutulmasını yanlış buluyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır” diye konuştu.

“SOKAK HAYVANLARI YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI”

Her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşamayı hak ettiğini ifade eden Başkan Aydın, “Can dostlarımız, yaşamlarımızı daha da güzelleştiren canlılardır. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine,  bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21