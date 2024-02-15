Osmangazi’de camiler tertemiz ve hijyenik

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında temiz ve hijyenik ortamda ibadet yapabilmeleri için camilerde temizlik çalışması başlattı.

BURSA (İGFA) - Yıl içinde ilçedeki 366 caminin halılarını sürekli temizleyen Osmangazi Belediyesi ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerdeki halıları tek tek temizliyor. Ramazan ayında yoğun bir cemaatin ziyaret ettiği camilerin daha temiz ve hijyenik olması, vatandaşların daha ferah bir ortamda ibaret etmesi için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 4 kişilik mobil ekiple Ramazan ayına kadar ilçedeki 366 camide 160 bin metrekare halıyı temizleyecek.

“366 CAMİDE 160 BİN METRE KARE HALI TEMİZLİĞİ YAPILACAK”

Camilerde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi ilçesindeki 366 camimizi, Osmangazi Belediyesi olarak belirli aralıklarla temizliyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçemizdeki tüm camileri temizleyerek mübarek ayda yoğun cemaatin geldiği bu mekanlarda sağlıklı bir ortamı oluşturuyoruz. Osmangazi ilçemizde 4 ekip oluşturduk. Bu ekipler Ramazan ayına kadar 366 camide 160 bin metrekare alanda halı temizliği yapacak. Yapılan temizlikler üstün teknolojiyle yapılıyor. Camilerde halılara anti bakteriyel ilaçlama yapılıyor ve halılardaki kir ve mikroplar vakumlu temizlikle ortadan kaldırılıyor. Temizliğin ardından esans kokusu sıkarak camilerimiz daha ferah ve güzel kokan mekanlara dönüşüyor” dedi.

“CAMİLERİMİZ TERTEMİZ”

Osmangazi Belediyesi’nin Ramazan öncesi camilerde temizlik yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten cami cemaatinden Harun Gül, “Mustafa Başkanımız her Ramazan öncesinde olduğu gibi bu Ramazan öncesinde de Mihraplı Camii’nin halı temizliğini yaptırıyor. Bizlere, temiz ve ferah ortamda ibadet yapma imkanı sunan Mustafa Dündar başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“OSMANGAZİ BELEDİYESİ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Osmangazi Belediyesi’nin hizmetlerini mahallelerinde her zaman gördüklerini ifade eden Dikkaldırım Muhtarı Mustafa Özderya da, “Mahallemizdeki camilerin temizliğini yaptıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a sonsuz teşekkür ediyorum. Biz Dikkaldırım Mahallesi olarak Osmangazi Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz” diye konuştu.

Mihraplı Camii’nin Osmangazi Belediyesi tarafından sürekli temizlendiğini aktaran Mihraplı Camii İmam Hatibi Hasan Akdağoğlu da, “Her Ramazan ayı öncesi olduğu gibi bu Ramazan ayı öncesi de camimiz Osmangazi Belediyesi tarafından temizlendi. Üç aylarda manevi temizlik yapılırken Osmangazi Belediyemiz tarafından da maddi temizliğe çok önem veriliyor. Camileri temizleyerek Ramazan ayında cemaatimizin temiz ve hijyenik ortamda ibadet yapmasını sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.