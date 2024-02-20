Osmangazi’de 15 sokağın yolları yenilendi

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sunmak adına Soğanlı ve Çukurca Mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Her iki mahallede toplam 15 sokakta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları için yaklaşık 2 bin 700 ton asfalt kullanıldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmaları ile ilçedeki yolları yenilemeyi sürdürüyor. Sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için büyük bir özveriyle çalışan belediye ekipleri, Soğanlı ve Çukurca Mahallelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Hava şartlarının elverişli olmasını fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Soğanlı Mahallesi’nde 7, Çukurca Mahallesi’nde ise 8 olmak üzere toplam 15 sokağı, zemin iyileştirme, dolgu ve tesviye çalışmalarının yapılmasının ardından sıcak asfalt ile kapladı.

“GÜZEL HAVALARI HİZMET İÇİN DEĞERLENDİRDİK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve AK Parti Osmangazi İlçe yöneticileri ile birlikte asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşıma büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dündar, “Bu güzel havaları, fırsat bilerek vatandaşlarımız için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Asfalt çalışmaları genellikle yaz aylarında yapılır. Bizler, kış aylarında da havanın güzel olmasını değerlendirerek asfalt çalışmalarına hız verdik. Eskiyen ve bozulan yolları asfalt dökerek yeniliyoruz. Soğanlı ve Çukurca Mahallelerimizde altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mahallelerimiz, Osmangazimiz ve Bursamız için hayırlı olsun” dedi.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım da, yapmış olduğu hizmetler için şahsı ve mahale sakinleri adına Başkan Dündar’a teşekkürlerini sunarak, “Yolları asfalt olmayan sokaklarda yaşayan annelerimiz, düğünlerin ardından gelinlerin evlerine gelinlikleri çamur içerisinde kalarak girdiklerini söyleyerek üzülüyorlardı. Mustafa Başkanımız, mahallemizin önemli bir sıkıntısını ortadan kaldırdı. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah, başkanımızdan razı olsun. Görevi daim olur inşallah” diye konuştu.

Çukurca Mahallesi Muhtarı Sayit Çetin ise yaptığı konuşmada, Çukurca Mahallesi’ne yaptığı tüm hizmetler için Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.