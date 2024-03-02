Osmangazi Meydanı’nda Bilal Sonses coşkusu

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Osmangazi Meydanı, resmi açılış öncesinde tanıtım etkinlikleri ile Bursalıları ağırlamaya devam ediyor. Şehrin yeni buluşma noktası olan meydanda bu kez son dönemde başarılı çıkışıyla dikkat çeken genç şarkıcı Bilal Sonses, özel bir konser verdi. Başarılı şarkıcı, sahne performansıyla binlerce kişiye keyif dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) -Bilal Sonses’in “Yapma”, “Cereyan”, “Sonu Gelmez”, “Dön Diyemem” gibi şarkılarına Osmangazi Meydanı’nı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Osmangazi Meydanı’nın gece gündüz yaşayan Bursa’nın yeni buluşma noktası olduğunu vurgu yaparak, “Gençler, bu meydanı sizler için yaptık. Artık bu meydanda sizler için birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi. Başkan Dündar, günün anısına şarkıcı Bilal Sonses’e Osman Gazi biblosu hediye ederken, konser serisinin Sinan Akçıl, Sakiler ve Semicenk ile devam edeceğini hatırlattı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Bilal Sonses, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coştururken, duygusal şarkılarıyla da hayranlarının gönüllerine dokundu.