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Osmangazi ilk kreşine kavuşuyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde Osmangazililere vermiş olduğu ‘Osmangazi’nin birçok noktasına kreş inşa edeceğiz’ sözünü kısa süre içerisinde yerine getiriyor Hamitler Mahallesi’nde inşa edilecek olan ilk kreşin temeli düzenlenen törenle atıldı

GÜNDEM 30.05.2024, 18:02
Osmangazi ilk kreşine kavuşuyor

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde Osmangazililere vermiş olduğu ‘Osmangazi’nin birçok noktasına kreş inşa edeceğiz’ sözünü kısa süre içerisinde yerine getiriyor. Hamitler Mahallesi’nde inşa edilecek olan ilk kreşin temeli düzenlenen törenle atıldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin birçok noktasında, geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirileceği kreşler inşa etme hedefi ile yola çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu hedef doğrultusundaki ilk adımı Hamitler Mahallesi’nde attı. Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine, Metin Azak isimli bir hayırsever vatandaşın destekleriyle inşa edilecek olan kreş için temel atma töreni düzenlendi. Hayırsever vatandaşın vefat eden kızının isminin yaşatılacağı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilecek. Çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunacak olan kreş, dört sınıftan oluşacak. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilecek olan projenin içerisinde aynı zamanda müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alacak. Kreş bünyesinde, çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunacak. Yaz sonuna kadar inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi, yeni eğitim döneminde kapılarını öğrencilere açacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’’nin temel atma törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, meclis üyeleri, hayırsever Azak ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Seçimlerin ardından çok değerli Azak ailesi ile görüşüp, kreş projemizi anlattığımızda, böyle güzel bir projede bizlere destek vermek istediklerini ifade ettiler. Azak ailesinin katkılarıyla bugün temel atma törenini yaptığımız kreşimizin inşaatının neredeyse yarısı tamamlanmak üzere. Mekanı cennet olsun, Ayça Azak kızımızın ismini bu kreşimizde yaşatacağız” dedi.

AYDIN: “SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ PROJELERİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Seçimden önce söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Başkan Aydın, “Bugün mazbata alışımızın elli beşinci günü. Kırk sekizinci günümüzde Çirişhane Spor Kulübü Lokali’nin temelini attık. Bugün de ikinci temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta Halk Lokantası projemizin ilkini hizmete açacağız. Ondan sonra da Nasrettin Hoca Parkı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hamitler Mahallesi’nde de kadınlarımıza özel ücretsiz jimnastik salonunun açılışını yapacağız. İlçemize 6-7 kreş daha kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde bu kreşlerin de temelini atacağız.  Bağlarbaşı Mahallemizde de bir kız öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Seçimden önce sözünü verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştireceğiz. Osmangazimize, Bursamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün temelini attığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni yeni öğretim yılı öncesinde hizmete açacağız. Hayırsever Azak ailesine, desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve kreşimizin temel atma töreninin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ZEYBEK: “ÇOCUKLARIMIZIN DÜNYA İLE REKABET EDEBİLMELERİ İÇİN ERKEN EĞİTİM ŞART”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, yaptığı konuşmada, Türkiye’deki çocukların dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesi için erken yaşta alınacak eğitimin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Artık eğitimlerin neredeyse hemen doğumdan sonra başladığına dikkat çeken Zeybek, “Hamitler, Bursa’nın en büyük mahallesi. Burada yaşayan çocuklarımızın, dünyayla rekabet edebilmesi için erken yaştaki eğitimin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Artık eğitim, altı yaşından sonra ilköğretim okullarında değil, neredeyse doğumdan hemen sonra başlıyor. Burada, hem gündüz bakımevi hem de kreşle birlikte çocuklarımız nitelikli beyinlere dönüşmeye uygun olarak gelişecekler. Türk milletinin gençleri, bütün dünya ile rekabet edebileceklerse üç yaşından itibaren eğitimden faydalanmaları şart” dedi.

“EĞİTİMDE EŞİTLİK İÇİN BU KREŞLER ÖNEM TAŞIYOR”

Eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi için belediye eliyle yapılan kreşlerin büyük önem taşıdığının altını çizen Zeybek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’ın çok kısa süre içerisinde 7 kreşi daha Osmangazili çocukların hizmetine sunacağını biliyorum. Toplumda fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve özellikle de dar gelirli ailelilerin çocuklarının da diğer çocuklarla birlikte yaşama eşit bir şekilde başlıyor olmaları için bu kreşler büyük önem taşıyor. Erkan Başkanımız, henüz ikinci ayını doldurmadan hizmetlerde önemli bir yol almış durumda. Kendisiyle gurur duyuyorum. Üretim, refah ve kalkınma odaklı belediyecilikte, tam da istediği yönetim anlayışı bu. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverlerle, bağışçılarla işbirliğini geliştireceğiz, hem de süreçleri katılımcı bir demokratik anlayışla yürüteceğiz. Saygıdeğer Azak ailesine, çocuklarımızın geleceği adına büyük önem taşıyan böyle önemli bir projeye destek verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin temel atma töreninin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

KAYIŞOĞLU: “ERKAN BAŞKANIMIZIN ÇALIŞMALARINI GURURLA TAKİP EDİYORUZ”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada, “Erkan Başkanımız, kısa süre içerisinde çok güzel işlere imza atıyor. Biz de kendisini gururla takip ediyoruz. Bizler istiyoruz ki her çocuk, ailesinin maddi durumu ne olursa olsun her türlü eğitim, sağlık ve diğer sosyal imkanlardan en güzel şekilde faydalansın. Tüm çocuklarımız eşit imkanlara, eşit fırsatlara sahip olabilsin. Sosyal devletin nasıl bir yükümlülüğü varsa, belediyelerimiz de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyorlar. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve dezavantajlı kesimlere her türlü imkanları sunmaya çalışıyorlar. Hayırsever Ayça ailemize böyle güzel bir projeye destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Erkan Başkanımızı da çalışmalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

AZAK: “BÖYLE GÜZEL BİR PROJEYE DESTEK OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ”

Projenin inşaatına destek olan hayırsever vatandaş Metin Azak ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Erkan Başkanımızın kreş projesini duyduğumda çok heyecanlandım. Böyle güzel proje konusunda benim de ne gibi bir katkım olur konusunda başkanımız ile görüştüm. İlk kreş projesini birlikte yapma konusunda anlaştık. Elimizden geldiği kadar hızlı, titiz ve özenle çalışarak bu güzel projeyi yeni eğitim öğretim yılına yetiştirerek çocuklarımızın hizmetine sunacağız.”

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, böyle güzel bir projeyi Hamitler Mahallesi’nde hayata geçirdiği için kendisi ve mahalle sakinleri adına Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri düğmeye basarak Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’ne harcı döktü.

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