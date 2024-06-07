Osmangazi'de küçük raketler sertifikalarını aldı

Osmangazi Belediyesi tarafından açılan Kort Tenisi Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Kort Tenisi Eğitimi’ kursuna katılan 340 NOSAB İlkokulu öğrencisine ücretsiz olarak temel tenis eğitimi verildi. Osmangazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen kursa katılan çocuklar, haftanın 5 günü uzman antrenörler ile antrenman yapma fırsatı buldu. Kursta belli bir seviyeye ulaşan ve yapılan seçmelerde başarı sağlayan çocuklar, Osmangazi Belediyespor bünyesindeki performans gruplarıyla eğitimlerine devam etmeye hak kazandı. Altyapıya seçilen çocuklar, 2023-24 sezonunda il genelinde düzenlenen resmi turnuvalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Kort Tenisi Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, için Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi’nde sertifika töreni düzenlendi. Öğrenciler sertifikalarını Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan’ın elinden aldı.

Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, sporcu nesiller yetiştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, “Biz 350 öğrencimize kort tenisi eğitimi verdik. Kursta başarı gösteren yetenekli çocuklarımızı, Osmangazi Belediyespor bünyesinde lisanslı sporcumuz yaptık. Bizim bu eğitmeleri vermemizdeki amaç çocuklara sporu sevdirmek İnşallah bu organizasyonlarla şampiyon sporcuları çıkartacağız” dedi.

NOSAB İlkokulu Müdürü Tekin Karakol ise çocuklara sporu sevdiren eğitimler düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.