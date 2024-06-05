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Osmangazi'de çevreci yarışma

Çevre konusuna büyük önem veren ve önemli projeleri hayata geçirerek bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi

GÜNDEM 05.06.2024, 17:13
Osmangazi'de çevreci yarışma

Çevre konusuna büyük önem veren ve önemli projeleri hayata geçirerek bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Macera Bursa’da düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğine Osmangazi’de eğitim gören öğrenciler geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı eserlerle katıldı. Öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı resim ve el sanatları ürünleri etkinliği ziyaret edenler tarafından büyük beğeni aldı. Düzenlenen etkinliğe; CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Mutlu Esendemir ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

“DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA HEDEFLİYORUZ”

Bugün atılacak adımların yeni dünyayı şekillendireceğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Osmangazi Belediyesi olarak çevre bilincini arttırmak ve doğal kaynakların korunması için Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın’ın önderliğinde kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu çabaların sadece bizim gayretimizle sınırlı olmadığını hepimizi bu gezegende yaşamın sürdürebilirliği için bir sorumluluk almamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda en etkili bir örnek vermek gerekirse bugün 1 ton kağıdın dönüşebilirliği için 17 tane yetişmiş çam ağacının kesilmesine ihtiyaç vardır. Biz duyarlı davranarak 17 tane yetişmiş çam ağacının kesilmesini önlemiş oluyoruz.” dedi.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün geri dönüşümde 136 mahalledeki 8 bin 202 sokakta, 45 personel ve 20 araçla 24 saat hizmet verdiğini belirten Yıldızhan, “Bunun amacı israfı önlemek ve doğal kaynakların korunması için mücadele etmektir. Amacımız sadece yaşanılabilir bir Osmangazi değil yaşanılabilir bir Bursa ve dünya hedefliyoruz. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bizim bugün atacağımız bu adımlar yeni dünyayı şekillendirecektir. Bu yolda birlikte yürüdüğümüzde büyük başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

 “BİZ KENDİ ATIKLARIMIZI MİNİMUMA İNDİRMEK ZORUNDAYIZ”

Herkesi su, hava ve doğaya sahip çıkmaya davet eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, “Endüstri devriminden sonra köylerde yaşam kalmadı. Belli şehirlere sıkıştık. Daha fazla insan aynı su ve havayı tüketmek zorundayız. Biz kendi atıklarımızı minimuma indirmek zorundayız. Biz bu konuda çok başarılı olamadık. Benim çocukluğumda Bursa ile bugün ki arasında çok fark var. Bunun bir suçlusu bizleriz diğeri ise dünya düzeninin getirdiği kapitalist sistem ve endüstri devrimi çünkü Bursa ben yaşarken 1 milyondu, şimdi 3 milyon 500 bin nüfusa sahip. Su, hava ve doğaya sahip çıkın” diye konuştu.

 

“ÇEVRE KİRLİĞİ TÜM ÜLKELERİN ORTAK SORUNU HALİNE GELDİ”

Çevre kirliliği insan sağlığını tehdit ederek duruma geldiğini aktaran CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de, “Günümüzde dünyada yaşanan sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunluğu çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği insan sağlığını tehdit ederek duruma gelmiştir. Bu tarihten itibaren dünya çevre günü ülkemizde de dünya çevre korumacılığını yaygınlaştırılması çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla evrensel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir. Daha sağlıklı, güzel ve temiz gelecek temennisiyle dünya çevre gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen en çok atık toplama yarışmasında dereceye giren okullara CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Mutlu Esendemir tarafından teşekkür belgesi verildi.

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