Osmangazi, Bursa’yı 412 bin 803 ton karbondioksitten kurtardı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon çalışmalarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesive sera gazı etkilerinin azaltılmasında belirleyici olacak ‘Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Emisyon Raporu’ hazırladı. Belediyenin kendi uzman personeli tarafından hazırlanan rapor, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Modern Kurban Kesim ve Satış Tesisi ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin çatısına kurduğu güneş enerji panelleriyle Haziran 2022’den bugüne toplamda 852 bin 897 kw elektrik üreterek 412 bin 803 ton karbondioksitin çevreye salınımını önleyerek çevreci bir çalışma gerçekleştirdi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katılımıyla gerçekleşen programda aynı zamanda, Kolza Biyodizel firmasıyla bitkisel atık yağ toplama protokolü imzalandı.

Belediyenin kendi uzman personeli tarafından 5 ay süren çalışmalar neticesinde 2022 yılına ait Osmangazi Belediyesi kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon raporu hazırlanmış oldu. Bu hazırlanan raporla birlikte kurumsal faaliyetlerin iklim değişikliğine olan etkisi, mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere olanak sağlaması ayrıca karbon üretimi konusunda riskli ve sorunlu noktaların belirlenmesi hedef alındı. Belediyenin uzman ekiplerince hazırlanan bu rapor TSE ISO14064-1:2019’a uygun olarak hazırlanırken, sera gazı emisyonları raporlanması konusunda büyük bir hassasiyet gösterildi.Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleşen sunumda katılımcılara Osmangazi Belediyesi’nin çevreci çalışmaları anlatıldı.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Daha çevreci Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevre konusunun çok konuşulan ve herkesin takip ettiği gündem maddesinin dünyanın en önemli sorunlarının en başında geldiğine dikkati çekti.

Ortaya çıkan rapor çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı emisyonu tespit edildiğini anlatan Başkan Dündar, “Doğrudan sera gazı salınımı 3 bin 967 ton karbondioksite eş değer dolaylı 23 bin 237 ton karbondioksite eş değer olarak ölçüldü. Uzmanlarımız ve çevre mühendislerimiz bu hesaplarımı yapmışlar, bunlarla mücadele ederek daha yaşanılabilir şehir ve dünya için herkes elini taşın altına koyması lazım. Bundan sonraki süreçte bizler Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya çevre noktasında nasıl katkı sağlarız bunun derdindeyiz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır atık Müdürü Dilek Yosun ise, dünyadaki ana gündem maddesinin iklim değişikliği olduğuna vurgu yaptı. 2022 yılına ait Osmangazi Belediyesi kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yosun, "Bu hazırladığımız raporla faaliyetlerimizin iklim değişikliğine olan etkisini hesapladık. Veysel Karani Modern Kurban Kesim ve Satış Tesisimizin çatı kısmındaki güneş enerji panelleri, 2022 Haziran ayından itibaren elektrik üretmeye başladı. 2022 yılı Haziran ayından itibaren 826 bin 617 kw elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretim sayesinde yılda 400,083 ton eş değeri karbondioksit salınımı engellenmişbulunmakta. Ayrıca Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin çatısında bulunan güneş enerji panellerinden de yılda 26.280 kw elektrik üretimi sağlamakta. Bu rakama karşılık olarak yılda12.72 ton karbondioksit eş değerinde salınım engellenmiş bulunmakta” diye konuştu.