Osmaneli Yaylaları'nda tarımsal sulama

Bilecik Valiliği, BEBKA, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü ve köy muhtarlıklarının destekleriyle hayata geçirilen 6 göletle çiftçilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama işlemlerinde ve mera hayvanları içme suyunda kullanılacağı belirtildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Hisarcık, Adliye ve Boyunkaya Köylerinin arazi sulama ve hayvan içme suyu göletleri tamamlanarak hizmete alındı.

Bölgede tarımsal ve hayvansal üretime büyük katkı sağlayacak 6 gölet devlet millet işbirliğiyle yapılarak kullanıma açıldı.

Yapılan göletlerin yaklaşık 3 bin dönüm arazinin su ihtiyacını karşılanacağının altını çizen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Göletlerimizin bulunduğu yaylamız önceleri elverişsiz bir araziyken Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün alanında uzman mühendisleri ve personelinin titiz çalışması sonucu ıslah edilerek verimli bir mera haline dönüştürüldü. Bizler de bununla yetinmeyerek Bilecik’imizde hayvancılığın daha da gelişmesi adına kolları sıvayarak bu bölgeye 6 tane gölet yapımına başladık" dedi.

Bu sayede yerli ve milli imkanlarla üretilen güneş enerji panelleri sayesinde suyu kullanırken elektrik maliyetini sıfıra indirdiklerini belirten Dr. Kızılkaya, böylelikle güneşten alınan güçle 3 bin dönüm araziyi sulayarak üreticilere yılda 9 milyon lira gibi bir kazanç sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.