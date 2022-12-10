Osman Zolan halkı dinledi

Denizli’de düzenledikleri halk gününde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Başkan Osman Zolan gün boyu hemşehrilerinin istek, öneri ve dertlerini dinledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, düzenledikleri halk gününde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Osman Zolan’ın sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinlediği halk günü buluşması Denizli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nde gerçekleşti.

Halk gününe Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile Büyükşehir Belediyesi DESKi Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Buldaş ve daire başkanları katıldı. Vatandaşların, bugün belediyeye gelirken kendisi ile randevusuz bir şekilde görüşeceğini bilerek yola çıktığını, bunun da ayrı bir önemi olduğunu anlatan Başkan Zolan, hemşehrileriyle her mecrada da sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Halk gününde de Denizli’nin ve hemşehrilerinin sorunları için çözüm üretmeye gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.