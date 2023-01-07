Osman Zolan'dan Kazıkbeli Zaferi mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 875 yıl önce Denizli'de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Zaferi Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferine karşı büyük Türk milletinin tarihe altın harflerle geçen unutulmaz zaferi Kazıkbeli Savaşı için mesaj yayımladı. Türk milletinin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nın 875 yıl önce Denizli’nin Cankurtaran bölgesinde yaşandığını anlatan Başkan Osman Zolan, “Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu ecdadımıza, onların bu topraklar için döktüğü kana borçluyuz. Bize düşen bu toprakların bedelinin nasıl ödendiğini bilmek ve hiçbir zaman unutmamaktır” ifadelerini kullandı.

Denizli’nin Türk tarihinde çok özel bir yeri ve tarihin seyrini değiştirecek olayların öznesi olduğunu belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Kazıkbeli Zaferi’nin yanında Miryokefalon Zaferi var; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda binlerce Denizlili şehidimiz var; 15 Mayıs Milli Mücadelemiz var; 15 Temmuz 2016’da hain darbenin kaderini değiştiren kahraman halkımız var. Tarihe yöne veren bu kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemizdir. Çünkü geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğine de yön veremez. Bu vesilelerle, bu kadim toprakları bize yurt yapmak için canını veren kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum, mekanları cennet olsun.”

