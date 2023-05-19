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Oruçreis projesinde ilk etap bitiyor

GÜNDEM 19.05.2023, 09:45
Oruçreis projesinde ilk etap bitiyor

​​​​​​​Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yürütülen 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulunarak, projenin ilk etabında sona yaklaşıldığını ve 572 konutun hak sahiplerine kısa sürede teslim edileceğini açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde ödül alan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, devam eden hummalı çalışmalarla ilgili de yetkililerden bilgi de aldı.

Proje içerisinde yer alan parktaki oyun gruplarında spor da yapan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür ederek, “Kayseri’mizde kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalardan en önemlilerinden birinin daha sonuna yaklaştık. TOKİ kuruluşumuzla iş birliği halinde, Çevre, Şehircilik Bakanımıza özellikle kıymetli ekibine ve TOKİ başkanımıza teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Oruçreis ile ilgili projemizi daha önce değerlendirip, hayata geçirilmesi konusunda talimatlar verdiği, sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde süreci hızlandırmak suretiyle hayata geçirdiğimiz önemli bir proje” dedi.

“50 BİN METREKARE YEŞİL ALAN SÖZ KONUSU”

Başkan Büyükkılıç, burada 572 konutun söz konusu olduğunu ifade ederek, “100 bin metrekareden 50 bin metrekare yeşil alan söz konusu, çok katlı yapı yerine daha çok yatay mimari anlayış içerisinde uygulamaları gözlemliyoruz. Burada en fazla 5 kat görüldüğü gibi, en önemlisi çevre düzenlemesi, yaşam alanları ile birlikte şehrimize yakışan bir proje olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“SONUNA YAKLAŞTIK”

Projede sona yaklaşıldığına işaret eden Büyükkılıç, ikinci etabın da hemen paylaştığına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Sonuna yaklaştık diyoruz, çevre düzenlemesi biter bitmez 572 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Daha sonraki süreçte ikinci etabını hemen başlatmış bulunuyoruz. Şuanda proje aşamasında, sözleşmelerin yapılıp, hak sahipleriyle gerekli anlaşma hazırlıklarını da Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. İnşallah orada da 600 civarında yine bir konut ile ilgili, doldur-boşalt mantığı içerisinde buraya hak sahipleri taşındıktan sonra oradaki boşaltılan konutların yıkılıp arsasının temize çıkarılıp ki son aşamasındayız. Daha sonra da ikinci etabı hayata geçirmiş olacağız.”

Çevre düzenlemesi çalışması tamamlanır tamamlanmaz, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabında 572 adet konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen projenin ilk etabı tamamlamak üzere. Büyükşehir Belediyesi’nce, proje kapsamında ilk olarak mevcut yapılar tespit edildi, problemli mülkiyet durumu çözüldü, riskli alan ilan edildi, proje geliştirildi, hak sahipleri bilgilendirildi, rezerv yapı alanı ilan edildi. Bakanlık ile protokol yapılan projede, daha sonra hak sahipleriyle uzlaşmalar sağlanırken, kura çekilişi yapılıp, tapu devir işlemleri tamamlanıp, yıkım faaliyetleri ve konut yapımları başladı. Depreme dayanıklı yapılar ile yeşile dönüşüm sloganı ile yapılan projede, bu etapta yeşil alan, çocuk oyun grupları, cami, ticaret alanları, ilkokul ve ortaokul yer alırken, yanı başındaki raylı sistem ile ulaşım ağı da geniş olacak.

  

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