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Ortaokul öğrencileri jandarmayı yakından tanıdı
Aydın’ın Didim ilçesinde ortaokul öğrencileri gerçekleştirilen ziyaretle jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldu
GÜNDEM 28.05.2024, 16:30
Aydın’ın Didim ilçesinde ortaokul öğrencileri gerçekleştirilen ziyaretle jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldu.AYDIN (İGFA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk Özsoy Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler ile bir araya gelen jandarma ekipleri, öğrencilere hem vatan sevgisini anlattı hem de jandarmanın tanıtımı yaptı. Ziyarette jandarmayı daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda Türk bayrağı, dergi ve boyama kitabı hediye edildi.
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