Ortaöğretimde okullaşma oranı %96

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta başlayan projenin daha bir hafta olmadan meyvelerini vermeye başladığını belirtirken, proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95,97'ye yükseldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamındaki ikinci değerlendirme toplantısı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin ikinci toplantısına Ağrı, Antalya, Batman, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Van il ve ilçe millî eğitim müdürleri ile Bakanlık yöneticileri katıldı.

Geçtiğimiz aylarda 868 bin kız çocuğunun okullara erişemediği yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yayıldığını belirten Bakan Özer, İçişleri Bakanlığının kayıtları ve diğer kayıtlar karşılaştırılarak yoğun bir çalışma yapıldığını, sayının 280 bin civarında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

16 Aralık 2022 tarihinde tüm il millî eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptıklarını belirten Özer, bu 280 bin kişinin gerçekten verilen adreslerde olup olmadığına ilişkin bir çalışma yapıldığını ifade etti. Özer, geçen hafta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'ın il ve ilçe millî eğitim müdürleri ile bir araya geldiklerini belirterek bu ikinci toplantıya gelirken rakamları kontrol ettiğini şöyle anlattı:

"Rakamları aldım, güzel bir hareketlilik başladığını görüyoruz çünkü ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,06 idi; yüzde 95,97'ye çıkmış. Yani yüzde 96'ya yükselmiş. Bu, iyiye işaret..."

Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıkarılmasını hedeflediklerini kaydeden Özer, "Hiçbir öğrencimizi, hiçbir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı