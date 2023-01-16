Ortaöğretimde 10 bin okul hayata geçiyor

Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulması, okullar arası başarı farklarının azaltılması, eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca liselerde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, okullar arası başarı farklarını azaltmak, eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi hazırlandı.

Bu yıl hayata geçirilecek "Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrıldı.



Proje, Resmî Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda da yer aldı.



Proje ile Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumların ortaöğretim kademelerindeki dezavantajlı alanların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri içinde oluşturulan veri takip modülüne okulların giriş yapmasıyla belirlenen ihtiyaçlar, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca kontrol edildikten sonra onaylandı.

ONARIM VE DONATIM İHTİYACI OLAN HER OKUL YARARLANACAK

Proje; "fiziksel şartları iyileştirme, "yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri, akademik başarı desteği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler" olmak üzere dört ana başlık üzerinden yürüyecek.

Fiziksel şartların iyileştirilmesi kapsamından onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanacak. Bu çerçevede okulların tüm ortamlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edilmesi, öğretmenler odası standartlarının dizayn edilmesi, öğrenci pansiyonlarındaki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, okulların genel fiziki çehresinin güzelleştirilmesi, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarının güçlendirilmesi yer alıyor.

Akademik başarı desteği ve temel becerileri geliştirmeye önem verilecek. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler desteklenecek

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geçen yıl tamamlanan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrılmıştı.