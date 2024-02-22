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Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi... Damatlar Alman, gelinler Özbek!

GÜNDEM 22.02.2024, 16:42
Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi... Damatlar Alman, gelinler Özbek!

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer alırken, yüzde 12,0 ile Özbek gelinler ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Bu arada kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu.  Kilis'i binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

YABANCI DAMAT VE GELİNLER KİMLER?

Yabancı damatların sayısı 6 bin 345 iken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların %1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları ,2 ile Suriyeli damatlar ve %5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.
 
Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri ,3 ile Suriyeli gelinler ve %9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Verilere göre boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiği gözlendi. 

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