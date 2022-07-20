Ortadoğu’da bölgesel savunma masaya yatırıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğg. Muhammed Reza Gerayi Aştiyani ve İran Genelkurmay Başkanı Tümg. Muhammed Hüseyin Bakıri ile görüştü.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret kapsamında İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Gerayi Aştiyani ile bir araya geldi. Bakan Akar, Aştiyani tarafından askerî törenle karşılanırken, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Gerayi Aştiyani ile görüşmesi sonrası İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri ile de görüştü. Bakan Akar, Bakıri tarafından da törenle karşılandı.