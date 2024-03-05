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Orta koridorda konumunu güçlendireceğiz

GÜNDEM 05.03.2024, 18:24
Orta koridorda konumunu güçlendireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için geldiği Diyarbakırda Diyarbakırlı iş insanları ile bir araya geldi. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını anımsattı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını anımsatarak, Orta Koridorda bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattına ek olarak Zengezur Koridorunun açılması büyük öneme sahip. Diyarbakırı ise bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak, eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.

100 YILLIK İŞLERİN 22 YILA SIĞDI

Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını anımsatarak, Türkiyenin 22 yılda küresel bir güce, dünyada sözü dinlenen bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti. 100 yıllık işlerin 22 yıla sığdığını ifade eden Uraloğlu, Bu nedenle aziz milletimiz de her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyerek Durmak yok, yola devam dedi. Baktık ki, Türkiyenin çok hizmete ihtiyacı var, yürümek yetmeyecek, koşmaya başladık. Temeller atıp bitirilemeyen yollar, ışığa çıkamayan tüneller, inşa edilmeyen köprüler dönemini kapattık. Akla hayale sığmayacak vaatler verip, her şeyi unutma dönemini sona erdirdik. Geçit vermez dağları delerek, vadileri, boğazları köprü ve viyadüklerle geçerek Türkiyenin her tarafını erişilir ve ulaşılır hale getirdik. Çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı; ekonomik büyümenin birincil şartıdır diye konuştu.

ZENGEZUR KORİDORU İLE ORTA KORİDORU DESTEKLEYECEK

Bakan Uraloğlu, Yapılan her yeni yolun istihdama, üretime, ticaret ve kültür hayatına önemli katkı sağladığını vurguladı. Son 22 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek bu kapsamda uluslararası projelere de önem verdiklerini anlattı. Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupaya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesinin de büyük öneme sahip proje olduğunu anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irakın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, bin 200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiyeye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğuyu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrikaya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız. Yine, Orta Koridorda bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattına ek olarak Zengezur Koridorunun açılmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile birlikte, Zengezur Koridoru orta koridorun gelişimini daha da destekleyecektir. 224 km uzunluğundaki Kars  Aralık  Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, daha sonrasında ise planlanan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara arasındaki demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır."

"57 MİLYAR TL YATIRIM"

Bakan Uraloğlu, Diyarbakırın bölgenin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Diyarbakırın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 652 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 456 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 2 kilometreden 285 kilometreye çıkardıklarını da belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Mardin Yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu gibi birçok önemli karayolu projesini de hizmete aldıklarını anlattı. Bakan Uraloğlu, Diyarbakırda proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine daha devam ettiklerinin de altını çizdi.

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