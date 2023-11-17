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Ormanya’da mantar avı düzenlendi

GÜNDEM 17.11.2023, 11:38
Ormanya’da mantar avı düzenlendi

Ormanya Doğal Yaşam Parkında düzenlenen "Mantar Avı" etkinliğinde katılımcılar doğayla baş başa bir gün geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde üçüncü kez gerçekleştirilen “Mantar Avı” etkinliği yoğun ilgi gördü. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak rehberliğinde Türkiye’nin en büyük doğal yaşam alanlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya’da gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar mantarların gizemli dünyasını tanıma fırsatı buldu.

MANTAR AVIYLA İLE DOĞAYA YOLCULUK

Hasır sepetlerin dağıtıldığı katılımcılar Ormanya'nın patikalarında mantar aradı. Rehberler eşliğinde yapılan bu keşif yürüyüşünde katılımcılar çeşitli mantar türlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca rehberler, Ormanya Doğal Yaşam Parkındaki zengin biyoçeşitlilik hakkında bilgi vererek katılımcıların doğal yaşamı daha yakından tanımalarına katkı sağladılar. Bal mantarı gözlemleri sırasında, bu mantarın doğadaki rolü ve diğer mantar türleriyle etkileşimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik boyunca 20 çeşit mantar türü teyit edilirken, katılımcılara yenilebilen ve yenilemeyen mantarlar hakkında bilgi verildi. Karaebişke, köygöçüren, tellice, bal mantarı, kükürt öbeği, russula, çayır mantarı, puf mantarı, şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı sık gözlemlenen türler arasında yerini aldı.

“HER MANTAR YENİR BAZILARI SADECE BİR KEZ YENİR”

Katılımcılara mantarlar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, Türkiye’de mantar zehirlenmelerinin yüzde 95’inden sorumlu olduğu bilinen Köy Göçüren isimli mantar için, ‘’Her mantar yenir, bazıları yalnızca bir kez yenir’’ diyerek mantarın çok zehirli olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına, ‘’Mantarda şaka yoktur’’ diyerek devam eden Bacak, ‘’Mantarda yüzde 99.9 eminim diye bir şey yoktur yüzde 100 emin olmak gerekir, yoksa o mantar sizi öldürebilir” ifadesini kullandı.

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