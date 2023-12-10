Ormanya 'Tür Say!'da 494 gözlem!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Vatandaş Bilimi Etkinliği “TürSay” Ormanya’da gerçekleştirildi. Doğaseverler, rehberler eşliğinde flora ve faunada yer alan bitki, kuş, kelebek gibi türleri kayıt altına aldı.KOCAELİ (İGFA) - Bioblitz olarak bilinen ve Türkiye'de Tür Say olarak adlandırılan etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb. ) cep telefonlarına yüklenen "inaturalist" adlı uygulamaya çekilen fotoğraflar ile gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar dürbün, böcek gözlem kutuları veya büyüteçleri ve telefonlarını kullandı. 100’e yakın doğasever ile gerçekleştirilen etkinlik boyunca, 113 farklı tür kayıt alınarak 494 gözlem gerçekleştirildi.

DOĞASEVERLER “TÜR SAY” ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

100'e yakın doğasever ile gerçekleşen etkinlikte Böcek Doktoru olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, www.kocaelibitkileri.com editörü Dr. Hüseyin Cahit Doğan, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğr.Gör. Dr. Arif Cemal Özsemir eşliğinde gerçekleştirildi.

ORMANYA ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Boz ebabil, bahçe tırmaşıkkuşu, dağ bülbülü, karabaşlı iskete, dağ kuyruksallayanı gibi önemli kuş türleri kayda geçirilirken uğur böceği, düz sırtlı kırkayak, tahta biti, ateş böceği ve atalanta kelebeği gibi çeşitli eklembacaklılar da Ormanya’da gözlemlenen türler arasına eklendi.

Dr. Hüseyin Cahit Doğan eşliğinde flora gözlemine çıkan katılımcılar; Mercurialis annua (Sultan Otu), Polygonum aviculare (Kadımalak), Salvia forskaehlei (Dolmayaprağı), Phytolacca americana (Şekerciboyası), Erigeron bonariensis (Çakalotu) gibi çeşitli bitkileri gözlemleyip, kayıt altına aldı.

ORMANYA'DA İLK DEFA AKŞAMCI YARASA VE SÜRMELİ ÇALIKUŞU

Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz rehberliğinde fauna gözlemine çıkan ekip, Ormanya’da ilk defa Akşamcı Yarasa türünü gözlemleyerek kayıt altına aldı. Kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu rehberliğindeki ekip ise Ormanya’da ilk defa Sürmeli Çalıkuşunu gözlemleyerek kayıt altına aldı.