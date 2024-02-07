Son Dakika
Ormanlık alandan dikenli tel çalmaya çalışan şahıs yakalandı
GÜNDEM 07.02.2024, 16:22
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde yapılan operasyonda, ormanlık alandan dikenli tel çalmaya çalışan bir şahıs suçüstü yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesi Çamlıca Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanın etrafındaki dikenli telleri keserek çalmaya çalışan bir şahısı suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan incelemede, şahsın yaklaşık 50 metre dikenli teli keserek çalmaya çalıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlanıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Trabzonspor
|24
|37
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Kasımpasa
|24
|35
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|24
|33
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|24
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|22
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü