 Ormanlık alandan dikenli tel çalmaya çalışan şahıs yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde yapılan operasyonda, ormanlık alandan dikenli tel çalmaya çalışan bir şahıs suçüstü yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesi Çamlıca Köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanın etrafındaki dikenli telleri keserek çalmaya çalışan bir şahısı suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, şahsın yaklaşık 50 metre dikenli teli keserek çalmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlanıldı.