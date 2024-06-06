Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı merkez Artuklu ilçesi Çağlar-Açar kırsal Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler başta olmak üzere jandarma, AFAD, Orman Şube Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangın yerine intikal etti.

Köylülerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, yangının çıktığı alanın dağlık olması nedeniyle yangın söndürme yangın söndürme araçları ilerleyemedi. Patpt araçlarla çalışmalarda ilerleme sağlandı.

Sabah saat 07.30 sularında başlayan yangın 13.00’te kontrol altına alındı.