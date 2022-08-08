Orman köylüsü elektriğini güneşten alıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2019’da başlattığı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Projesi kapsamında, bugüne kadar toplamda 35 ilde 82 köyde 806 haneye 1486,6 kw gücünde üretim yapabilen sistemleri hayata geçirdi. OGM, 2022'de 700 haneye daha Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi (ŞEBGES) kurulumu yapacak.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü'nün 4 yıl önce başlattığı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim projesine pilot bölge olan Afyon ve Konya illerinde yüzde 100 hibe desteği ile kurulan 100 kw’lık santral ile köylülerin tüm elektrik tüketimleri karşılandıktan sonra yıllık ortalama 70 bin TL civarında köy bütçesine ek gelir sağlandığını duyurdu.

Türkiye’deki 23 bin orman köyünde sayıları 7 milyonu bulan vatandaşların yerinde kalkınmalarının sağlanmasının yaşam kalitelerinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında projeler yürüttüklerini kaydeden OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu kapsamda söz konusu kesime yönelik ferdi ve kooperatif destekleri verdiklerini söyledi.

Karacabey, proje kapsamında 2020 yılında pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjisi santrali (GES) kurulduğunu belirterek, söz konusu köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine yıllık ortalama 70 bin TL kaynak sağlandığını açıkladı.

ORMAN KÖYLÜSÜ ELEKTRİK FATURASINDAN KURTULUYOR

OGM ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye’nin pek çok bölgesine yayıldığını sözlerine ekleyen Karacabey, “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projemiz 2 yılda 35 ile yayıldı, 806 hanenin çatısına sistem kuruldu. Kurulan bu santraller sayesinde köylülerimiz elektrik faturası ödeme derdinden kurtuldu. Projenin yüzde 47'sini hibe ve yüzde 53'ünü kredi olarak faizsiz uyguluyoruz. Ayrıca kredileri de yılda bir ödeme olacak şekilde 7 eşit taksit halinde tahsil ederek köylümüze ödeme konusunda da kolaylık sağlıyoruz" diye konuştu.