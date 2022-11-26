Orman Genel Müdürlüğü Makine Parkı’na 172 yeni araç

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni'ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Bakan Kirişci törende yaptığı konuşmada, teknolojik açıdan üstünlükleri de barındıran söz konusu araçların Orman Genel Müdürlüğü'nün makine parkına katılımının kurumun gücünü artıracağını söyledi.

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Kirişci, " Gerek yanan alanlar gerek yangın sayısı bakımından daha başarılı bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadelede kara gücünün öneminden bahsederek, kara gücü yeterli ve etkili değilse hava ve diğer güçlerin katkısının sınırlı olduğunu anlattı.

Yanan orman alanlarının imara açılacağı yönündeki spekülasyonların sıklıkla gündeme getirildiğini anlatan Kirişci, "Bu tarz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür alanlarda yeniden ormanlaştırma çalışmaları ivedilikle başlatılmaktadır. Bu konuda asla taviz vermeyiz. Yanan ormanların yeniden ormanlaştırılması Anayasa'nın hükmüdür." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 10 binin üzerinde gönüllüyü yangınla mücadele konusunda eğittiklerini, oluşturdukları 462 kişilik Orman Kurtarma Timinin de (ORKUT) orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağladığını dile getirdi.

Yurt içindeki yangınların yanı sıra kendilerinden yardım talep eden ülkelere de hava aracı gönderdiklerini bildiren Kirişci, komşu ülkelerin yaşadığı sıkıntıları giderme gayretinde olduklarını söyledi.

Bakan Kirişci, makine varlığının önemine de dikkati çekerek, "650 milyon liralık, şurada görmüş olduğunuz, makine alımları var. İnanın bunun yüzde 10'unu alan birileri oturur bunun kocaman kocaman reklam ve tanıtımını yapar. Ama bizim o kadar çok hizmetimiz var ki... Her gün birden fazla hizmetle vatandaşımızı buluşturduğumuz için ister istemez bunları atlıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Kirişci, bir yangın söndürme aracına binerek, anons yaptı ve araçtan su atışı gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün makine parkına eklenen araçlar, 19 dozer, 5 treyler, 5 yangın yönetim aracı, 12 su tankeri, 23 su ikmal aracı, 44 greyder ve 64 ekskavatörden oluşuyor.